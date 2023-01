Stromausfall in der Bocholter Innenstadt

Bocholt - In der Bocholter Innenstadt hat es am Samstagabend einen Stromausfall. Gegen 19 Uhr gab es rund um den Europaplatz, Nordstraße und Langenbergstraße keinen Strom mehr. Auch der Busbahnhof lag im Dunkeln. Betroffen waren auch der Discounter Netto und das Seniorenheim an der Weberstraße. Der BEW gelang es nach 20 bis 30 Minuten, die Stromversorgung größtenteils wieder herzustellen.