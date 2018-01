Strümpfe für die sparsame Hausfrau

Zusammen mit seinem Team arbeitet der Leiter vom Westfälischen Landesmuseum für Industriekultur – Textilwerk Bocholt an den Vorbereitungen zu „Maschenmodemacher“. Die Ausstellung, die am 25.März eröffnet wird, ist Strickereien wie beispielsweise Rhodea in Nottuln und Schulte & Dieckhoff in Horstmar...