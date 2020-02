Bocholt - Das Sturmtief „Sabine“ hat in Bocholt in der Nacht zu Montag keine größeren Schäden angerichtet. Die Feuerwehr hatte bis Montagabend rund 50 kleinere Einsätze bewältigen müssen. Häufig mussten Bäume oder lose Teile auf Straßen entfernt werden. In Suderwick löste sich das Dach einer Garage.