Bocholt - Wegen des Orkans, der ab dem Sonntag und auch am Montag kommt, fällt am Montag in der Gesamtschule Bocholt der Unterricht aus. Grund sind die angekündigten Sturm- und Orkanböen. Lehrer müssen allerdings – sofern zumutbar – in der Schule anwesend sein, heißt es auf der Homepage der Gesamtschule.