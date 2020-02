Bocholt - „Mega“, „Mega“, „Mega“ – das geflügelte Wort des Suderwicker Prinzenpaares beschreibt treffend die Stimmung in der Bürgerhalle Herzebocholt am Samstagabend. Die heiße Phase des Karnevals war den Jecken in der Halle absolut anzumerken und auch Steffi II. und Andreas I. – das Suderwicker Prinzenpaar – genossen den Abend in vollen Zügen.