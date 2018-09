Suderwicker sind auf die Biene gekommen

Bocholt-Suderwick - Carina und Frank Wandenelis sind fasziniert von Bienen. Ihre Leidenschaft für die kleinen Insekten ist so groß, dass sie seit zwei Jahren selbst Imker geworden sind. Unterstützt wurden sie dabei vom Imkerverein Bocholt und Umgebung. Inzwischen halten Carina und Frank Wandenelis in ihrem Garten in Suderwick zehn Bienenvölker.