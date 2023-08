Bocholt-Suderwick – Am 1. August 1963 gaben die Niederländer Suderwick-West an Deutschland zurück. 59 Jahre lang war dieser geschichtsträchtige Tag für die Bewohner dies- und jenseits der Grenze kein Anlass, gemeinsam zu feiern. Das war am Dienstag anders. Es gab gleich zwei besondere Ereignisse.