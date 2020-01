Super und E10 an vielen Tankstellen gleich teuer

Bocholt - Seit 2011 stehen Autofahrer mit Fahrzeugen mit Ottomotor an der Tankstelle vor der Wahl zwischen klassischem Super-E5 und dem ethanolhaltigeren E10. Bisher lockte Letzteres vor allem mit einem Preisvorteil von meist zwei Cent. Doch seit Anfang des Jahres ist dieser Vorteil an den meisten Tankstellen – auch in Bocholt – weggefallen.