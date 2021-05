Bocholt/Rhede - Zehn Termine in acht Einrichtungen in zwei Tagen: Das sind die Zahlen der Ehrenamts-Tour, die die Rheder Sängerin Susan Albers und Bocholts singender Trucker Winni Biermann absolviert haben. Sie besuchten sämtliche Seniorenheime in den beiden Städten und gaben dort kleine Konzerte.