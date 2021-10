Bocholt – Jetzt steht fest, welches zweite Kaufhaus nach Woolworth in die Shopping-Arkaden zieht: Es ist die Kaufhauskette TK Maxx, die im Frühjahr nächsten Jahres im Einkaufszentrum am Berliner Platz ihre erste Filiale in Bocholt errichten wird. Einen genauen Öffnungstermin nennt das Unternehmen nicht.