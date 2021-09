Bocholt – Seit 2006 besitzt die TWE-Gruppe einen Standort in Bocholt an der Händelstraße in Mussum. Doch Ende nächsten Jahres will das Unternehmen aus Emsdetten, das Vliesstoffe unter anderem für die Automobil- und Gesundheitsindustrie, aber auch für Bekleidung und Baustoffe entwickelt, produziert und vertreibt, die Filiale schließen.