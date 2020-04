Tabakhändler müssen weiterhin geschlossen bleiben

Bocholt - Anders als Floristen und Schokoladenhändler dürfen Tabakgeschäfte wie Tabakwaren Fink an der Osterstraße nicht wieder öffnen. Nachdem Inhaber Martin Biermann seine Branche nicht in der Ausnahmeliste der Bundesregierung wiederfand, wandte er sich an das Gewerbeamt. Da Tabakwaren im Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz als Grundversorgung deklariert sind, war er sich unsicher, ob er nun öffnen durfte oder nicht.