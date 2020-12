Tagt der Rat trotz Corona-Lockdown?

Bocholt – Am Mittwoch kommt der harte Lockdown. Und am Mittwoch ist in Bocholt Ratssitzung, und zwar nicht irgendeine Ratssitzung. Der Haushalt 2021 soll verabschiedet werden und außerdem steht neben vielen Punkten noch das umstrittene Thema Industriestammgleis auf der Tagesordnung. Was nun genau gemacht wird, müssen die Ratsmitglieder selbst entscheiden.