Tannendiebstahl und Vandalismus rund um den Weihnachtsmarkt

Bocholt - Die Tannenbäume auf dem Weihnachtsmarkt und in den Einkaufsstraßen sind immer öfter Ziel von Zerstörungswut und Raffgier. Seit jeher seien vor allem am Wochenende die Baumgruppen öfter mal umhergeworfen worden, sagt Stadtmarketingchef Ludger Dieckhues. In den letzten beiden Jahren seien die Schäden aber immer mehr geworden. An diesem Wochenende, so Dieckhues, „war es besonders schlimm“.