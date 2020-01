Teil des alten Bocholter ONV-Geländes wird bebaut

Bocholt - Seit 2012 liegt das ehemalige ONV-Gelände an der Ecke Franzstraße/Ruhrallee/Siegstraße brach. Es gab zwar mehrere Interessenten für das knapp 7700 Quadratmeter große Grundstück, aber die Pläne scheiterten. Jetzt tut sich was. Zwei Bocholter Unternehmen werden auf einer rund 1050 Quadratmeter großen Parzelle, die an der Siegstraße liegt, ihre neuen Firmensitze bauen.