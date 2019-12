Teils lange Wartenzeiten bei Anfänger-Schwimmkursen in Bocholt

Bocholt - Bevor Kinder in die Grundschule kommen, sollten sie schwimmen lernen. Doch das ist in vielen Städten oftmals leichter gesagt als getan: Es gibt zu wenig Schwimmkurse, Bäder sind meist ausgebucht, die Wartezeiten sind lang. So auch in Bocholt, wie eine Umfrage des BBV ergab. Eltern müssen nicht selten ein bis zwei Jahre warten, bis ihr Kind die erste Schwimmstunde erhält.