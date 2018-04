Tempo 30 auf der Birkenallee in Biemenhorst?

Bocholt - Der CDU-Ortsverband Südost wünscht sich eine Tempo-30-Zone auf der Birkenallee. Sie soll auf dem Stück zwischen der Straße Auf dem Dannenkamp und dem Sportplatz von SV Biemenhorst gelten, schreiben Burkhard Weber, Jürgen Ahold und Julian Kiefmann in ihrem Antrag. Er wird am Mittwoch, 11. April, in der Sitzung des Bezirksausschusses Südost behandelt.