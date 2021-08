Tests negativ: „FleKita“ kann Montag wieder öffnen

Bocholt – Weil sich zwei Kinder mit dem Coronavirus infiziert hatten, musste die Kindertagesstätte „FleKita“ an der Alfred-Flender-Straße am Donnerstag und Freitag schließen. „Doch die Tests haben ergeben, dass sich kein weiteres Kind angesteckt hat. Die Kita kann also am Montag wieder ganz normal öffnen“, berichtete am Freitag Ellen Bulten von der Pressestelle des Kreises Borken auf BBV-Anfrage.