„The Voice“: Bocholterin schafft Sprung in nächste Runde

Bocholt – Rina Grundke hat bei der bekannten TV-Castingshow „The Voice of Germany“ die nächste Runde, die sogenannten „Battles“, erreicht. Mit ihrer Version des Roxette-Klassikers „Listen To Your Heart“ aus den 1980er-Jahren beeindruckte die Bocholterin, die jetzt in Hamburg lebt, die Juroren Rea Garvey und Peter Maffay.