Bocholt - Mit ihrem Schauspiel „Frida Kahlo“ erzählte die Burghofbühne Dinslaken am Freitagabend in Bocholt die Lebensgeschichte der Künstlerin in Form von Geschichten – wahr und fiktiv. Wer von Kahlo vorher nicht viel wusste, hatte Schwierigkeiten, zu folgen.