Tiefgarage: Geld für Sanierungskonzept noch vorhanden

Bocholt - Die städtische Verwaltung hat sich in der jüngsten Ratssitzung kritischen Fragen zu ihrem Umgang mit der maroden Tiefgarage am Europaplatz und der inzwischen aufgelösten Eigentümerfirma Nerbenta stellen müssen. Die Politiker im Rat wollten wissen, warum es noch kein Sanierungskonzept gibt – und was mit dem vom Rat dafür vorgesehenen Geld passiert ist.