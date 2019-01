Bocholt - Die untere Etage ist weiterhin gesperrt, Stahlträger stützen die einsturzgefährdete Zwischendecke und eine Modernisierung ist noch immer nicht in Sicht: In der sanierungsbedürftigen Tiefgarage am Europaplatz tut sich weiter nichts. Grund ist die ungeklärte Frage, ob der Voreigentümer von der Stadt noch haftbar gemacht werden kann.