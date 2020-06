Das Bocholter Tierheim öffnet ab Mittwoch wieder

Bocholt - Ab Mittwoch, 1. Juli, ist das Bocholter Tierheim wieder regelmäßig geöffnet. Es gelten aber strenge Auflagen. So müssen die Besucher sich vorher anmelden. Auf dem Gelände gilt Maskenpflicht. An drei Stellen auf dem Gelände - am Eingang, am Büro und am Katzenhaus - können sich die Besucher die Hände desinfizieren. Das Café bleibt bis mindestens Anfang August geschlossen.