Bocholt - Tierheimleiter Niklas Jägering und seiner Kollegin bot sich ein fassungsloses Bild, als sie am vergangenen Freitag auf dem Hof in Liedern ankamen. Die Polizei hatte dort zehn Hunde gefunden, die sich in einem sehr schlechten Zustand befanden (das BBV berichtete). Die Tiere schwebten in Lebensgefahr.