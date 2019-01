Tiernotruf sucht nach entlaufener Hündin Asul

Bocholt - Trotz intensiver Suche im Stadtwald wurde die zwölf Monate alte Schäferhund-Mischlingshündin Asul am Montag nicht gefunden. Das scheue Tier sollte Montagmorgen gegen 8 Uhr von Vertretern einer bulgarischen Tierschutzorganisation an eine Bocholter Familie, die in der Nähe des Stadtwaldes wohnt, übergeben werden. Bei der Übergabe büxte die Hündin jedoch aus.