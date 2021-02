Tonnenweise Schadstoffe aus dem Bocholter Rathaus entsorgt

Michael Köller (links) und Bürgermeister Thomas Kerkhoff werfen einen Blick auf die abgebauten Lüftungsrohre im Rathaus-Foyer. Jedes Element muss gelagert und später wieder eingebaut werden - so will es der Denkmalschutz.

Wer derzeit das Bocholter Rathaus betritt, steht nicht nur auf einer Baustelle. Er sieht auch das denkmalgeschützte Gebäude in großen Teilen in eine Art Rohbau-Zustand zurückversetzt. Der Boden des Foyers ist mit Spanplatten abgedeckt, die prägnanten Lüftungsrohre an den Decken sind entfernt worden, ebenso die grünen Deckenpaneele und die meisten gläsernen Trennwände in den Büros der oberen Etagen. Seit gut vier Monaten läuft dort die Schadstoffsanierung.

Dabei werden mit Asbest und Künstlichen Mineralfasern (KMF) belastete Bauteile ausgebaut und entsorgt. Diese Schadstoffe saßen und sitzen etwa in den alten Lüftungsrohren, unter den Deckenpaneelen, in Trockenbauwänden und im Fensterkitt der Glas-Trennwände. Und das in nicht unerheblichem Umfang: Bisher wurden rund 28 Tonnen KMF und 9,5 Tonnen asbesthaltiges Material aus dem 70er-Jahre-Bauwerk entfernt, teilte die Stadt auf einem Vor-Ort-Termin im Rathaus mit.

Dass im Rathaus Schadstoffe verbaut worden sind, war bekannt und sei keine Überraschung, sagte Bürgermeister Thomas Kerkhoff. „Das Material war natürlich geschlossen verbaut und solange auch für die Mitarbeiter im Rathaus kein Problem“, so Kerkhoff. Jetzt müssen Asbest und KMF, die in den 70er-Jahren noch üblicherweise verbaut worden sind, aufwendig entfernt werden.

Knapp eine Million Euro wird die Stadt die Schadstoffsanierung kosten, heißt es. Kerkhoff betonte jedoch, dass die Schadstoffe so oder so entfernt werden müssten - egal was einmal mit dem Gebäude passiere. „Selbst wenn man das Gebäude tatsächlich abreißen würde, müsste man diese Arbeiten vorher machen“, sagte Michael Köller, der bei der städtischen Gebäudewirtschaft für die Arbeiten zuständig ist.

Dennoch bedeuten die derzeitigen Denkmalschutzauflagen einen erheblichen Mehraufwand für die Stadt. Sowohl die Lüftungsrohre als auch die grünen Deckenpaneele müssen wieder wie zuvor (nur frei von Schadstoffen) eingebaut werden - auch wenn sie, wie im Fall der Lüftungsrohre, dann keine technische Funktion mehr haben. Dazu werden diese denkmalgeschützten Einzelteile beschriftet und in einer Halle zwischengelagert, um später an Originalstelle wieder in das sanierte Rathaus eingebaut werden zu können.

Ein Umstand, den Bürgermeister Kerkhoff nicht glücklich findet, wie er vor Ort sagte. „Die funktionslosen Rohre würden etwa hier im öffentlichen Foyer noch passen“, sagte er. Doch warum sie auch in den nicht öffentlich zugänglichen Büros wieder aufgehängt werden müssen, erschließe sich ihm nicht.

Auch bei einem weiteren Teil der Denkmalschutz-Auflagen halte er es für überlegenswert, mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe als Denkmalschutz-Fachbehörde in Konfrontation zu gehen: beim alten Ratssaal. Dort sieht man zurzeit die nackten Betonwände, nachdem Rohre und Wandelemente entfernt worden sind. „Der Ratssaal war ohnehin immer sehr eng“, sagte Kerkhoff. Unter pandemischen Bedingungen sei er für Ratssitzungen deutlich zu klein. Der Rat hatte daher 2019 beschlossen, dass künftig im südlichen Teil des Gebäudes ein neuer, größerer Bürger- und Ratssaal angebaut wird. Das ist aus Denkmalschutzgründen möglich, weil der dortige Sitzungsraum Aurillac nachträglich hinzugebaut wurde.

Kerkhoff allerdings hält es für sinnvoll, auf diesen Anbau zu verzichten und stattdessen den alten Ratssaal in Richtung Aa-Umflut zu vergrößern. „Dabei kämen wir unter der Hälfte der Kosten eines neuen Ratssaals heraus“, sagte er. Bei einem solchen Vorgehen würde die Stadt voraussichtlich in einen fachlichen Konflikt mit dem LWL geraten. Kerkhoff: „Dann müsste Ministerin Scharrenbach entscheiden.“

Bis April soll voraussichtlich die Schadstoffsanierung von Rathaus und Stadttheater weitergehen. Die Arbeiten im ersten und zweiten Obergeschoss sind bereits abgeschlossen. Im Theater müssen wegen der Schadstoffsanierung demnächst die mehr als 600 Sitze ausgebaut werden. Die roten Polster sollen dann später wieder ins lilafarbene Gestänge eingebaut werden - aus Denkmalschutzgründen. „Lila und rot, das löst ein leichtes Störgefühl aus“, bemerkte Kerkhoff. „Grundsätzlich müssen wir uns auch da die Frage stellen: Ein Theater im Jahr 2022, soll das diese Optik haben?“