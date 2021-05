Tour und Quiz zum „Tag der Städtebauförderung“ in Bocholt

Bocholt - Die Stadt Bocholt beteiligt sich mit zwei Projekten am „Tag der Städtebauförderung“ am kommenden Samstag, 8. Mai. Interessierte können sich bei einem Spaziergang oder einer Radtour über ausgesuchte Bauprojekte im Stadtgebiet informieren. Zusätzlich gibt es ein Stadt-Quiz, mit dem man testen kann, wie gut man sich in Bocholt auskennt, teilt die Stadtverwaltung mit.