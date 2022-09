Traditionsbasar findet erstmalig am Samstag statt

Bocholt - „Wir nennen uns zwar Traditionsbasar, etwas wird in diesem Jahr dennoch anders sein, sagt Rainer Hardes vom Förderverein der Bischof-Ketteler-Schule. So findet der beliebte Basar an der Horststraße in diesem Jahr , nicht wie gewohnt an einem Sonntag, sondern bereits am Samstag, 19. November in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr statt.