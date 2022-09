Trekker gerät auf Hamalandstraße in Bocholt in Brand

Bocholt-Hemden – Auf der Hamalandstraße in Bocholt-Hemden ist am Samstagmittag ein Trekker samt Anhänger aus den Niederlanden in Brand geraten.

Der 21-jährige Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Die Polizei schätzte im Gespräch mit dem BBV den Sachschaden nach ersten Erkenntnissen auf 200.000 Euro.

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr kurz hinter dem Grenzübergang in Hemden. Nach Polizeiangaben war der Trekker samt Anhänger in Richtung Bocholt unterwegs. Der Fahrer bemerkte das Feuer und lenkte sein Fahrzeuggespann auf ein Feld neben der Straße, bevor er sich in Sicherheit brachte. Die niederländische Feuerwehr war mit acht Einsatzkräften zuerst am Einsatzort, kurz danach folgte die Bocholter Feuerwehr mit 16 Personen. Gemeinsamen löschten sie den Brand. „Sicherheitshalber haben wir den Trekker mit Schaum abgedeckt, um ein erneutes Ausbrechen des Brandes zu verhindern“, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr vor Ort.

Für die Dauer des Einsatzes war der Abschnitt der Hamalandstraße für den Verkehr komplett gesperrt.