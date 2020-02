Bocholt - Eine 85-jährige Bocholterin ist Opfer einer Trickdiebin geworden. Die Unbekannte stahl der Seniorin Schmuck. Die Trickdiebin hatte am Freitagmittag bei der 85-Jährigen geklingelt und gefragt, ob sie die Toilette benutzen dürfe, berichtetet die Polizei. So gelangte sie in die Wohnung der Bocholterin und nutzte die Gelegenheit zum Diebstahl.