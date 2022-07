Trotz Handicap integriert – besonders beim Darts

Bocholt - Sie sind Menschen wie du und ich, und wenn man es nicht genau wüsste, würde man ihr geistiges oder körperlich leichtes Handicap gar nicht wahrnehmen. Tanja, David, Petra und Stefanie können im betreuten Wohnen der Lebenshilfe an der Werther Straße ein (fast) normales Leben führen. So haben die vier einen geregelten Job, eine eigene Wohnung, viele Freunde, sind erfolgreiche Darts-Sportler, kurzum: vollkommen in der Gesellschaft integriert.