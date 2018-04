Trotz vieler Antennen: Funklöcher gibt‘s auch in Bocholt

Bocholt - An 50 Standorten stehen in Bocholt übers Stadtgebiet verteilt Mobilfunkantennen. Dennoch gibt es auch in Bocholt Stellen, an denen Handynutzer keinen ausreichenden Empfang haben. Und das ist offenbar nicht nur im Außenbereich von Bocholt ein Problem, hat eine nicht repräsentative Umfrage auf der BBV-Facebook-Seite ergeben.