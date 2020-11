Bocholt - Von der Herz-Jesu-Kirche an der Klausenerstraße ist jetzt nicht mehr viel zu sehen. Am Montag wurde der eckige und markante Turm des Gebäudes abgerissen. Die ehemalige Kirche macht Platz für ein neues Hospiz, welches die Hospiz-Stiftung Omega ab dem kommenden Frühjahr an selber Stelle errichten wird.