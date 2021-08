Bocholt - Bei dem Brand der Turnhalle in der Nacht zum Samstag ist ein Sachschaden von rund zwei Millionen Euro entstanden. Die Brandstelle wurde am Dienstag durch Brandermittler der Kriminalinspektion 1 und einen Brandsachverständigen untersucht. Die Auswertung dauert nach Auskunft der Polizei noch an, die konkrete Brandursache steht noch nicht fest.