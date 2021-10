Bocholt – Wieder keine Herbstkirmes: Die Enttäuschung von Mia (9), Luca (8) und Nisha (6) war riesig. So groß, dass ihre Mutter Karina Can (35), Pächterin des Vereinsheims der Kleingärtner „Gartenfreunde“, beschloss, etwas zu tun. „Ich wollte meinen Kindern den Geruch geben, die bunten Lichter und all das“, sagt sie.