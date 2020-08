Über 13.000 Essen an Kinder und Jugendliche in Bocholt ausgeben

Bocholt - Die Stadt Bocholt hat bis zum Ende der Sommerferien gemeinsam mit den Trägern der Jugendhilfe gesundes Essen an Kinder und Jugendliche mit besonderem Unterstützungsbedarf ausgegeben. Zwischen März und August wurden in der Zentralmensa am Benölkenplatz und im Quartiershaus im Viertel Fildeken-Rosenberg über 13.000 Essen ausgegeben, berichtet Stadtpressesprecher Karsten Tersteegen.