Über 28 Jahre Geschäftsführerin des SKF in Bocholt

Bocholt - „Ich kann noch gar nicht glauben, dass es soweit ist“, sagt Angelika Nordmann-Engin. Nach über 28 Jahren als Geschäftsführerin des Sozialdienstes katholischer Frauen (SKF) in Bocholt hat sie am Dienstag ihren letzten Arbeitstag. „Ich habe viele Pläne, aber ich muss erst einmal runterfahren“, sagt sie im BBV-Gespräch. So müsse sie „das ganz normale Leben für mich entdecken“, so die 66-Jährige.