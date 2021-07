Übersicht: Wohin in den Sommerferien?

Bocholt - Am Freitag beginnen in Nordrhein-Westfalen wieder die Sommerferien. In Corona-Zeiten bleibt trotz aktuell niedriger Inzidenzzahlen bei vielen Eltern die Frage: Wie lässt sich die schulfreie Zeit am besten überbrücken? In den vergangenen Jahren waren oft die von vielen Vereinen angebotenen Ferienfreizeiten eine gute Antwort darauf. Doch Corona erschwert auch diese Angebote erheblich.