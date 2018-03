Überwältigende Hilfe: Suderwicks Märchenoma hat ihren Märchenpark zurück

Bocholt - Sieben Wochen nach Sturmtief Friederike ist die (Märchen)Welt für Ursula Enders wieder in Ordnung: Eine Gruppe von freiwilligen Helfern hat am Samstag noch Sträucher gepflanzt und die letzte Hütte wieder eingerichtet – jetzt ist der kleine Märchenpark in Suderwick wieder instand gesetzt.