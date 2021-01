Überwältigende Resonanz auf Spendenaufruf

Bocholt - Damit hatten die Organisatoren des Flender-Wohltätigkeitsturniers nicht gerechnet, als sie im November das diesjährige Turnier absagen mussten und stattdessen zu Spenden für wohltätige Organisationen und Menschen in Not aufriefen. „Bereits jetzt sind über 25.000 Euro zusammengekommen. Und das, obwohl die Corona-Pandemie unser traditionelles Turnier in der Euregiohalle verhindert“, sagt Stefan Busshoff vom Flender-Organisationsteam.