Bocholt-Über die Weihnachtstage kam es in Bocholt nach Angaben der Kreispolizei zu mehreren Einbrüchen. Unter anderem hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 13.30 Uhr, und Dienstag, 16 Uhr, die Eingangstür eines Wohnhauses in der Bogenstraße auf. Angaben zur möglichen Diebesbeute liegen nicht vor.