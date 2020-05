Umbau des BK West in Bocholt fast fertig

Bocholt – „Bocholt ist im Moment ein echter Arbeitsschwerpunkt für uns“, sagt Peter Sonntag, Leiter des Kreisbetriebes des Kreises Borken. Mit dem Umbau des Lehrer- und Verwaltungsbereichs am Berufskolleg (BK) West, der Sanierung des BK am Wasserturm und dem geplanten Bau der neuen Dreifachsporthalle am BK West stehen gleich drei Millionen-Projekte an. Das BBV sprach mit Sonntag über den Stand der Projekte.