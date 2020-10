Umweltausschuss entscheidet über vier Baumfällungen in Bocholt

Bocholt - Die Stadtverwaltung will drei Bäume fällen lassen, weil sie immer wieder erhebliche Schäden verursacht haben. Einen weiteren Baum, der einem Bauvorhaben im Weg steht, will die Stadt jedoch erhalten. Über die Fällung entscheidet der Umweltausschuss am Dienstag, 27. Oktober. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr in der Mensa der Gesamtschule, Rheinstraße 4.