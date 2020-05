Bocholt - Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in der Stiftstraße die Außenspiegel von zwei Autos beschädigt. Nach Polizeiangaben hatte ein Anwohner um 0.40 Uhr Stimmen und verdächtige Geräusche gehört. Als er nach dem Rechten sah, stellte fest, dass an zwei Fahrzeugen die linken Außenspiegel beschädigt worden waren.