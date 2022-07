Bocholt - Unbekannte haben in der vergangenen Woche eine größere Menge Dämmwolle am Kreuzkamp in Mussum abgestellt. Eine Passantin hatte die wilde Müllkippe bemerkt und die Stadt Bocholt darüber informiert. Der städtische Entsorgungs- und Servicebetrieb (ESB) hofft nun, dass die unbekannten Verursacher den Müll vielleicht doch noch selbst entsorgen.