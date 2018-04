Unbekannte werfen Gullydeckel in Fensterscheiben

Laut Polizei ereignete sich die Tat gegen 3.15 Uhr. Die Täter warfen den Gullydeckel in die Fensterscheibe eines Getränkemarktes an der Breslauer Straße. Dort nahmen sie mehrere Getränkeflaschen mit. Zeugen beobachteten, dass sie zu Fuß in Richtung Friedhof flüchteten.Die mutmaßlich selben Täter wa...