Unbekannte zünden Benzinkanister auf Parkplatz an

Bocholt - Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen Benzinkanister angezündet.

Mehrere Personen hielten sich am Donnerstag gegen 22.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Straße Im Königsesch auf. Dort zündeten sie den Inhalt eines Benzinkanisters an. Die Feuerwehr löschte die Reste des brennenden Kanisters. Nach Angaben der Polizei habe das Feuer den Asphalt beschädigt. Hinweise unter 02871/2990.