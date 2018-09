Unbekannte zünden Tür auf Dach des Herdinggebäudes an

Bocholt – Die Polizei sucht bislang unbekannte Täter, die am frühen Dienstagnachmittag in das leerstehende Herdinggebäude an der Industriestraße eingebrochen sind. Laut Meldung verschafften die Täter sich gewaltsam Zutritt und setzten eine Holztür im 3. Obergeschoss in Brand.