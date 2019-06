Bocholt - Ein Unbekannter ist in der Nacht zu Montag in eine Spielhalle an der Straße Westend eingebrochen. Eine Zeugin hatte gegen 3.30 Uhr beobachtet, wie der Täter in das Gebäude eingedrungen war und die Polizei alarmiert. Eine Nahbereichsfahndung, für die auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, blieb jedoch ergebnislos.