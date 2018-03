Unbekannter schießt Wanderfalken in Bocholt mit Schrot ab

Bocholt - Ein Wanderfalke ist in Bocholt offenbar mit Schrot beschossen worden und anschließend an seinen Verletzungen verendet. Passanten fanden den schwer verletzten Greifvogel am Dienstagmorgen an der Josefskirche und alarmierten den Tiernotruf, berichtet der Nabu-Kreisverband Borken. Der Falke sei dann auf dem Weg zum Tierarzt gestorben.